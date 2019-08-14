Кирьяков: После «Порту» бояться «Краснодару» уже нечего

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал победу «Краснодара» в ответном матче над «Порту» (3:2).

«Это крайне важная победа, причем не только для "Краснодара", но и всего отечественного футбола. Пройден очень грозный соперник, и я, честно говоря, был в когорте тех людей, которые мало верили в этот успех. Поэтому я снимаю шляпу перед командой и тренерским штабом. После тяжелого первого матча и последовавшего дальнего перелета в Португалию практически все говорило не в пользу "быков", но они здорово себя проявили и сыграли грамотно.

В открытый футбол с такой командой, да еще и у нее дома, подобно смерти. Но сыграв от обороны с быстрым выходом в атаку "Краснодар" воспользовался лучшими качествами своих атакующих футболистов, и выбранная на матч стратегия сработала. Во втором тайме было понятно, что соперник пойдет большими силами вперед, будет навал практически с первых секунд второй половины встречи. "Краснодар" сыграл в этот период не без ошибок, в какой-то момент было очень тревожно, но в целом, команда справилась и смогла дотерпеть.

"Олимпиакос"? После "Порту" бояться уже нечего. "Краснодар" в паре с греками фаворит, тем более первый матч на выезде. Сегодня команда почувствовала свои возможности, почувствовала близость группового этапа. Со всех точек зрения эта победа придаст "быкам" уверенности, и я думаю, что мы уже вправе требовать от "Краснодара" выхода в групповой этап», — приводит слова Кирьякова Rusfootball.

Российский клуб по сумме двух встреч вышел в следующую стадию квалификации, где сыграет с греческим «Олимпиакосом». Первая встреча пройдет в Греции 21 августа, ответная — 27 августа. 0