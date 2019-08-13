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    Ван Дейк: Мы знаем «Челси», они знают нас, все может случиться

    Суперкубок УЕФА Ливерпуль Челси Футбол Англии
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Европы против «Челси».

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    Матч «Ливерпуль»- «Челси» состоится 14 августа и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначена Стефани Фраппар.

    «Мы знаем их, они знают нас. Это всего один матч — все может случиться. Знаем, что сезон только начинается.

    Все возвращаются из отпусков, но мы готовы. Мы хотим выиграть этот трофей и будем делать все возможное для этого.

    Хорошо, что Адриан сразу же начинает играть. Плохо, конечно, что Алисон получил травму, но Адриан достаточно опытен для таких матчей. Он достаточно способный вратарь.

    Он многие годы играл в премьер-лиге, и мы знаем, как он хорош. Мы обороняемся всей командой. Он нужен нам, а мы — ему. Уверен, что он справится со своей работой.

    Пол арбитра не важен. Главное — качество работы. Если ее назначили не просто так, тогда все хорошо. Я считаю, что она заслужила этот матч.

    Достаточно посмотреть на ее послужной список, чтобы понять, что она не раз судила большие матчи, а пол не имеет значения», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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