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    АПОЭЛ обыграл «Карабах» и вышел в четвертый отборочный раунд ЛЧ

    «Карабах» — АПОЭЛ: счет матча 0:2, обзор голов

    Лига чемпионов АПОЭЛ Календарь Лиги чемпионов
    Азербайджанский «Карабах» потерпел домашнее поражение от кипрского АПОЭЛа (0:2) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    АПОЭЛ
    АПОЭЛ

    На 33-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Томас Себастьян Де Винсенти. А на 68-й минуте сербский хавбек Урош Матич установил окончательный счет.

    В компенсированное время «Карабах» остался в меньшинстве — хавбек Ришард Алмейда получил две желтые карточки подряд.

    В первом матче АПОЭЛ уступил на своем поле со счетом 1:2, но по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.

    В четвертом раунде АПОЭЛ сыграет с победителем пары ПАОК — «Аякс».

    Лига чемпионов. Третий отборочный раунд. Ответный матч
    «Карабах» (Азербайджан) — АПОЭЛ (Кипр) — 0:2 (0:1)
    Голы: Де Винсенти, 34 — с пенальти (0:1). Матич, 68 (0:2)«Карабах»: Вагнер да Силва, Садыгов, Медведев, Мамедов, Аилтон (Абдуллаев, 87), Мичел, Ришард Алмейда, Славчев (Кинтана, 73), Зубир (Гуйе, 80), Хайме Ромеро, ЭмрелиАПОЭЛ: Белец, Меркис, Лафранс, Иоанну, Гентзоглу, Де Винсенти (Халлениус, 61), Матич, Михайлович, Безяк (Яколиш, 82), Павлович (Лукас Соуза, 73), Аль-ТаамариПредупреждения: Де Винсенти, 31. Мамедов, 64. Аль-Таамари, 90+1. Ришард Алмейда, 90+1Удаление: Ришард Алмейда, 90+4
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