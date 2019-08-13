«Карабах» — АПОЭЛ: счет матча 0:2, обзор голов

АПОЭЛ
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На 33-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Томас Себастьян Де Винсенти. А на 68-й минуте сербский хавбек Урош Матич установил окончательный счет.
В компенсированное время «Карабах» остался в меньшинстве — хавбек Ришард Алмейда получил две желтые карточки подряд.
В первом матче АПОЭЛ уступил на своем поле со счетом 1:2, но по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.
В четвертом раунде АПОЭЛ сыграет с победителем пары ПАОК — «Аякс».
Лига чемпионов. Третий отборочный раунд. Ответный матч
«Карабах» (Азербайджан) — АПОЭЛ (Кипр) — 0:2 (0:1)
Голы: Де Винсенти, 34 — с пенальти (0:1). Матич, 68 (0:2)«Карабах»: Вагнер да Силва, Садыгов, Медведев, Мамедов, Аилтон (Абдуллаев, 87), Мичел, Ришард Алмейда, Славчев (Кинтана, 73), Зубир (Гуйе, 80), Хайме Ромеро, ЭмрелиАПОЭЛ: Белец, Меркис, Лафранс, Иоанну, Гентзоглу, Де Винсенти (Халлениус, 61), Матич, Михайлович, Безяк (Яколиш, 82), Павлович (Лукас Соуза, 73), Аль-ТаамариПредупреждения: Де Винсенти, 31. Мамедов, 64. Аль-Таамари, 90+1. Ришард Алмейда, 90+1Удаление: Ришард Алмейда, 90+4