«Карабах» — АПОЭЛ: счет матча 0:2, обзор голов

Азербайджанскийпотерпел домашнее поражение от кипрского(0:2) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

На 33-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Томас Себастьян Де Винсенти. А на 68-й минуте сербский хавбек Урош Матич установил окончательный счет.

В компенсированное время «Карабах» остался в меньшинстве — хавбек Ришард Алмейда получил две желтые карточки подряд.

В первом матче АПОЭЛ уступил на своем поле со счетом 1:2, но по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.

В четвертом раунде АПОЭЛ сыграет с победителем пары ПАОК — «Аякс».