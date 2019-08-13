ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНеймар и «Барселона» добьются воссоединения
  • 10:17
    • ЦСКА может приобрести нападающего «Интера»
  • 10:01
    • Шарапова и Кузнецова вышли во второй круг турнира в Цинциннати
  • 23:29
    • «Бавария» стартовала с победы в Кубке Германии
  • 22:58
    • Кудерметова стартовала с победы в Цинциннати
  • 22:45
    • Карпин: Последние десять минут пришлось терпеть
    Все новости спорта

    ЦСКА может приобрести нападающего «Интера»

    Трансферы Футбол России ЦСКА Динамо Футбол Италии Интер Латинская Америка
    Московский ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Габриэлем Барбозой, находящимся в аренде во «Фламенго».

    Габриэль Барбоза
    Габриэль Барбоза

    Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро, пишет Mercato365. К 22-летнему бразильцу также проявляют интерес «Ницца», «Севилья» и «Вильярреал».

    Ранее появлялась информация, что московское «Динамо» предлагало за Барбозу 12 миллионов евро, а также еще 3 миллиона в виде возможных бонусов. «Интер» же хотел выручить от сделки 20 миллионов. Позже московский клуб отказался от идеи приобрести этого футболиста.

    Контракт Барбозы с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года. Нападающий перешел в «Интер» в 2016 году из «Сантоса», но так и не смог закрепиться в основе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 6 — 12 августа
  • 01:45
    •
  • Прогноз
  • «Порту» — «Краснодар»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Дюделанж» свое преимущество в Эстонии?
  • «Нымме Калью» — «Дюделанж». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Что АПОЭЛ покажет «Карабаху» в Баку?
  • «Карабах» — АПОЭЛ. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Марибор» не проиграет в Тронхейме?
  • «Русенборг» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дуглас Сантос Футбол РПЛ. «Локо» разгромил «Урал», «Динамо» проиграло «Зениту», «Краснодар» одолел «Рубин»Обзор матчей пятого тура чемпионата России Вчера в 22:280
  • 10:49
    • «Спартак» нацелился на форварда «Галатасарая»
  • 10:33
    • СМИ: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»
  • 11:36
    • Руководство «Крыльев Советов» не планирует увольнять Божовича
    «Спартак» Футбол Вперед и вверх. В Грозном родился новый «Спартак»Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Ахматом» Вчера в 01:581
  • Экспресс дня

  • Как сложится игра в Португалии?
  • 2.78
    •
  • 11:18
    • «Вальядолид» арендует голкипера сборной Украины
  • 11:03
    • Месси позвонил Неймару и попросил не переходить в «Реал»
  • 23:13
    • «Сампдория» подписала форварда «Кьево»
    «Ливерпуль» — «Норвич» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» забил пять мячей «Вест Хэму», «МЮ» расправился с «Челси»Подробности матчей 1-го тура английской Премьер-лиги 11/08/2019 в 20:450
  • 21:44
    • «Валенсия» анонсировала трансфер защитника «Манчестер Сити»
  • 21:29
    • Джошуа и Руис подписали контракт на бой
  • 21:13
    • «Рома» интересуется двумя игроками «Ювентуса»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие