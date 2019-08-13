ЦСКА может приобрести нападающего «Интера»

Московскийинтересуется форвардом, находящимся в аренде во

Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро, пишет Mercato365. К 22-летнему бразильцу также проявляют интерес «Ницца», «Севилья» и «Вильярреал».

Ранее появлялась информация, что московское «Динамо» предлагало за Барбозу 12 миллионов евро, а также еще 3 миллиона в виде возможных бонусов. «Интер» же хотел выручить от сделки 20 миллионов. Позже московский клуб отказался от идеи приобрести этого футболиста.

Контракт Барбозы с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года. Нападающий перешел в «Интер» в 2016 году из «Сантоса», но так и не смог закрепиться в основе. 0