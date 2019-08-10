ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Салах и ван Дейк забили по голуПристегнитесь, «Ливерпуль» рванул вперед
  • 18:06
    • «Ротор» вырвал победу у «Томи» и возглавил таблицу ФНЛ
  • 17:33
    • Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи о переходе Рибери
  • 17:16
    • Мещеряков: Трансферная кампания «Локомотива» завершится в конце августа
  • 16:35
    • «Ман Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм»
  • 16:08
    • «Оренбург» вырвал ничью в домашнем матче с «Тамбовом»
    Все новости спорта

    Григорян: Нам не повезло, что Кулик рано сломался

    Тамбов Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян похвалил своих подопечных за игру в матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    Александр Григорян
    Александр Григорян

    Тамбовский клуб вел 2:0, но дважды пропустил и сыграл вничью 2:2.

    «Мы провели игру на пределе возможностей. Нам не повезло, что Кулик рано сломался.

    Погодные условия, искусственное покрытие плюс "Оренбург" готов хорошо функционально. Плюс удаление Чуперки. Конечно, мы подсели.

    Но за 70 минут можно гордиться командой. Наверное, я впервые за свою тренерскую карьеру говорю такое о своей команде.

    Я впервые в карьере сыграл схему с тремя защитниками. Наша тактика сработала, просто не хватило сил», — сказал Григорян в эфире «Матч премьер». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины
  • 27/07/2019 в 23:19
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» — «Зенит»
  • 2.10
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Зенит» лидерство после визита в Москву?
  • «Динамо» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Снимет ли «Рубин» проклятье выездов в Краснодар?
  • «Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Победит ли «Атлетико» «Ювентус»?
  • «Атлетико» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дуглас Сантос Футбол РПЛ. «Динамо» примет «Зенит», «Краснодар» сыграет с «Рубином»Обзор матчей пятого тура чемпионата России 14:570
  • 18:44
    • Россияне завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду
  • 08:49
    • «Спартак» объявил об изменениях в селекционной службе
  • 08:35
    • Вратарь «Ливерпуля» пропустит матч за Суперкубок УЕФА
    Мбаппе призван стать главной движущей силой ПСЖ Футбол Анонс Лиги 1: ПСЖ вряд ли почувствует тень «Лиона»Превью чемпионата Франции 04:300
  • Экспресс дня

  • «Астон Вилла» не позволит «Тоттенхэму» расслабиться
  • 5.95
    •
  • 19:16
    • «Шахтер» победил в украинском «Эль-классико»
  • 19:12
    • «Балтика» крупно обыграла «Мордовию» на выезде
  • 18:58
    • Команда Кокорина и Мамаева в тюрьме обыграла клуб ПФЛ
    Давид Луис Футбол Трансферное лето АПЛ. Неожиданно лучший «Арсенал» и неубедительный «МЮ»Летнее трансферное окно в английской Премьер-лиге закрылось Вчера в 15:460
  • 08:07
    • Надаль одержал волевую победу над Фоньини
  • 18:40
    • Федотов: В первом тайме у «Оренбурга» был синдром «свинцовых носков»
  • 18:34
    • Григорян: Нам не повезло, что Кулик рано сломался
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие