Григорян: Нам не повезло, что Кулик рано сломался

Главный тренер «Тамбова»похвалил своих подопечных за игру в матче 5-го тура РПЛ против

Тамбовский клуб вел 2:0, но дважды пропустил и сыграл вничью 2:2.

«Мы провели игру на пределе возможностей. Нам не повезло, что Кулик рано сломался.

Погодные условия, искусственное покрытие плюс "Оренбург" готов хорошо функционально. Плюс удаление Чуперки. Конечно, мы подсели.

Но за 70 минут можно гордиться командой. Наверное, я впервые за свою тренерскую карьеру говорю такое о своей команде.

Я впервые в карьере сыграл схему с тремя защитниками. Наша тактика сработала, просто не хватило сил», — сказал Григорян в эфире «Матч премьер». 0