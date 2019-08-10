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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» примет «Челси»

    Подробности матчей 1-го тура английской Премьер-лиги

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    С 9 по 11 августа в Англии пройдут поединки 1-го тура национального чемпионата сезона 2019/20.

    «Ливерпуль» — «Норвич Сити» 4:1

    В матче 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Норвичем» со счетом 4:1.

    Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Дивок Ориги вошел в штрафную «Норвича» с левого фланга атаки и прострелил низом в центр чужой штрафной, где Грант Хэнли при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота.

    На 19-й минуте Фирмино оказался первым на отскоке мяча в штрафной гостей и передачей низом вывел один на один Салаха по месту правого форварда, а тот уверенно низом пробил в сетку ворот.

    На 28-й минуте Салах навесил с углового с левого фланга в центр штрафной «Норвича», где ван Дейк выиграл борьбу у Льюиса и ударом головой отправил мяч точно в цель.

    На 39-й минуте голкипер «Ливерпуля» Алиссон неудачно ввел мяч в игру, у него поехала ногу. Футболист дернул мышцу и покинул поле на носилках на 39-й минуте. Вместо 26-летнего бразильца на поле появился Адриан.

    На 41-й минуте Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в центр штрафной гостей, где Дивок Ориги ударом головой отправил мяч точно в цель.

    Гол престижа «Норвич» забил на 64-й минуте. Буэндия исполнил передачу низом с правого фланга атаки в штрафную «Ливерпуля» на Пукки и тот уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Ливерпуль» 17 августа в гостях сыграет против «Саутгемптона», а «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Ньюкасл».

    АПЛ. 1-й тур
    «Ливерпуль» — «Норвич» — 4:1 (4:0)
    Голы: Хэнли, 7 — в свои ворота (1:0). Салах, 19 (2:0). ван Дейк, 28 (3:0). Ориги, 42 (4:0). Пукки, 64 (4:1)«Ливерпуль»: Алиссон (Адриан, 39), Александр-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Фабинью, Вайналдум, Салах, Роберту Фирмину (Милнер, 86), Ориги (Мане, 74)«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Маклин, Трибулль (Эрнандес, 70), Штиперманн (Ляйтнер, 58), Буэндия, Кантуэлл, Пукки (Дрмич, 83)Предупреждения: Ляйтнер, 60. Буэндия, 65

    «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити»

    10 августа, 14:30 мск

    «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»

    10 августа, 17:00 мск

    «Бёрнли» — «Саутгемптон»

    10 августа, 17:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Эвертон»

    10 августа, 17:00 мск

    «Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

    10 августа, 17:00 мск

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»

    10 августа, 19:30 мск

    «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон»

    11 августа, 16:00 мск

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»

    11 августа, 16:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

    11 августа, 18:30 мск

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