АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» примет «Челси»

«Ливерпуль» — «Норвич Сити» 4:1
В матче 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Норвичем» со счетом 4:1.
Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Дивок Ориги вошел в штрафную «Норвича» с левого фланга атаки и прострелил низом в центр чужой штрафной, где Грант Хэнли при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота.
На 19-й минуте Фирмино оказался первым на отскоке мяча в штрафной гостей и передачей низом вывел один на один Салаха по месту правого форварда, а тот уверенно низом пробил в сетку ворот.
На 28-й минуте Салах навесил с углового с левого фланга в центр штрафной «Норвича», где ван Дейк выиграл борьбу у Льюиса и ударом головой отправил мяч точно в цель.
На 39-й минуте голкипер «Ливерпуля» Алиссон неудачно ввел мяч в игру, у него поехала ногу. Футболист дернул мышцу и покинул поле на носилках на 39-й минуте. Вместо 26-летнего бразильца на поле появился Адриан.
На 41-й минуте Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в центр штрафной гостей, где Дивок Ориги ударом головой отправил мяч точно в цель.
Гол престижа «Норвич» забил на 64-й минуте. Буэндия исполнил передачу низом с правого фланга атаки в штрафную «Ливерпуля» на Пукки и тот уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот.
В следующем туре «Ливерпуль» 17 августа в гостях сыграет против «Саутгемптона», а «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Ньюкасл».
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити»
10 августа, 14:30 мск
«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»
10 августа, 17:00 мск
«Бёрнли» — «Саутгемптон»
10 августа, 17:00 мск
«Кристал Пэлас» — «Эвертон»
10 августа, 17:00 мск
«Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
10 августа, 17:00 мск
«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»
10 августа, 19:30 мск
«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон»
11 августа, 16:00 мск
«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»
11 августа, 16:00 мск