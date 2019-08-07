Артем Дзюба — лучший игрок месяца в «Зените»

Артем Дзюба
globallookpress.com
В прошлом месяца Дзюба сыграл четыре матча, забив два мяча и отдав один результативный пасс. Напомним, что голы он забивал в ворота «Тамбова» и «Оренбурга».
Таким образом, форвард заработал 38,8% голосов. На втором месте оказался Сердар Азмун с результатом 31,42%. Себастьян Дриусси стал третьим в списке, набрав 12,6% голосов.
Сам же клуб по итогам четырех туров в РПЛ занимает первое место с 10 очками в активе. «Зенит» добыл три победы кряду, а также один раз сыграл вничью. 0