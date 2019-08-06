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    Данилу Перейра знает слабые стороны «Краснодара»

    Порту Португалия Краснодар Футбол России Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Полузащитник «Порту» Данилу Перейра поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Данилу Перейра
    Данилу Перейра

    «Нам предстоит игра Лиги чемпионов, квалификация. У нас много ожиданий от игры, мы хотим пройти дальше, участвовать в группе. У нас огромные амбиции и сложный соперник, который играет в хороший футбол. Но мы знаем его слабые стороны. Мы во время подготовки тренировали определенные моменты.

    Да, мы еще не сыграли в чемпионате, но все спарринги на предсезонной подготовке очень помогли нам в ментальном плане, мы играли на победу. Все нормально.

    "Порту" — это великий клуб, который всегда играет в Лиге чемпионов, поэтому он должен быть фаворитом, но "Краснодар" надо уважать. Он хорошо начал сезон, у него очень хороший состав. Команда любит играть в атакующий футбол. Несмотря на отсутствие опыта у соперника, матч будет очень сложным для нас.

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    • Мы говорили с Зе Луишем. Он провел много матчей в России, сказал, что "Краснодар" — хорошая команда, которая старается играть в атаку, владеет мячом, использует свободное пространство. Мы готовы к сопернику. Будем использовать слабые его стороны», — цитирует Перейру «Спорт-Экспресс». 0

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