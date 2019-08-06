«Бордо» согласовал сумму трансфера Косельни

Защитник лондонскогоперейдет в, сообщает The Telegraph.

«Канониры» согласились продать 33-летнего француза за пять миллионов евро. В ближайшее время Косиельни пройдет медобследование в команде Лиги 1.

Напомним, французский футболист этим летом захотел покинуть «Арсенал» и продолжить карьеру на родине, из-за чего даже отказался лететь с лондонцами на предсезонный сбор. Ранее стало известно, что защитник согласовал условия личного контракта с «Бордо».

Косельни выступает за «Арсенал» с 2010 года. В прошлом сезоне он отыграл 31 поединок во всех турнирах, отметившись тремя голами. 0