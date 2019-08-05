Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии

Итальянский нападающийможет продолжить карьеру в бразильском, сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что руководство бразильского клуба начало переговоры с 28-летним форвардом через агента ФИФА Андреа Каттоли. Бразильский клуб готов предложить итальянцу контракт сроком на два с половиной года.

Напомним, что Балотелли начинал прошлый сезон во французской «Ницце», а в зимнее трансферное окно перешел в «Марсель» на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.

В 25 матчах чемпионата Франции в сезоне-2018/19 итальянец забил восемь голов. Ранее он также выступал за итальянские «Интер» и «Милан». 0