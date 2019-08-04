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    Понсе грозит дисквалификация до трех матчей

    Спартак Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Нападающему «Спартака» Эсекьелю Понсе грозит дисквалификация на срок от одного до трех матчей, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Эсекьель Понсе
    Эсекьель Понсе

    Аргентинский футболист может быть наказан за грубый фол против вратаря «Динамо» Антона Шунина, за который он получил красную карточку.

    Судья Владислав Безбородов квалифицировал фол нападающего как «серьезное нарушение правил», а не как агрессивное поведение.

    В соответствии с пунктом 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, «серьезное нарушение правил игры (грубая игра), то есть использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в том числе толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией до 3 (трех) матчей».

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