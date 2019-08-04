Понсе грозит дисквалификация до трех матчей

Эсекьель Понсе
globallookpress.com
Аргентинский футболист может быть наказан за грубый фол против вратаря «Динамо» Антона Шунина, за который он получил красную карточку.
Судья Владислав Безбородов квалифицировал фол нападающего как «серьезное нарушение правил», а не как агрессивное поведение.
В соответствии с пунктом 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, «серьезное нарушение правил игры (грубая игра), то есть использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в том числе толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией до 3 (трех) матчей».
Ближайший матч «Спартак» проведет 11 августа в гостях у «Ахмата». 0