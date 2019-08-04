Понсе грозит дисквалификация до трех матчей

Нападающему «Спартака»грозит дисквалификация на срок от одного до трех матчей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Аргентинский футболист может быть наказан за грубый фол против вратаря «Динамо» Антона Шунина, за который он получил красную карточку.

Судья Владислав Безбородов квалифицировал фол нападающего как «серьезное нарушение правил», а не как агрессивное поведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, «серьезное нарушение правил игры (грубая игра), то есть использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в том числе толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией до 3 (трех) матчей».

Ближайший матч «Спартак» проведет 11 августа в гостях у «Ахмата». 0