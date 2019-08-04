«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:1 (4:4 по пенальти), обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 12-й минуте. «Горожане» быстро разыграли стандарт, Зинченко подключился по флангу и сделал скидку в штрафную «Ливерпуля», Сильва протолкнул мяч дальше, а Рахим Стерлинг с нескольких метров пробил Алисона.
Отыграться мерсисайдцам удалось на 77-й минуте. Хендерсон навесил со штрафного, ван Дейк подобрал отскок и сделал скидку во вратарскую, а Жоэль Матип выиграл борьбу и головой переправил мяч в сетку ворот «Манчестер Сити».
В основное время счет не изменился, а в серии пенальти удачливее были «горожане» — Клаудио Браво потащил удар Вейналдума в угол ворот, а Алиссон не смог взять ни одного удара.
Суперкубок
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 4:5
Голы: Стерлинг, 12 (0:1). Матип, 77 (1:1)Серия пенальти: Шачири — 1:0. Гюндоган — 1:1. Вайналдум — 1:1 (вратарь). Бернарду Силва — 1:2. Лаллана — 2:2. Фоден — 2:3. Окслейд-Чемберлен — 3:3. Зинченко — 3:4. Салах — 4:4. Габриэл Жезус — 4:5«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд (Матип, 67), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Фабинью (Кейта, 67), Хендерсон (Шачири, 79), Салах, Роберту Фирмину (Лаллана, 79), Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79)«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Отаменди, Зинченко, Де Брейне (Фоден, 89), Эрнандес, Сильва (Гюндоган, 61), Бернарду Силва, Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус, 13)Предупреждение: Де Брейне, 33