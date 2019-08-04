«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:1 (4:4 по пенальти), обзор голов

стал обладателем Суперкубка Англии, одержав победу над— 1:1 (5:4 по пенальти).

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. «Горожане» быстро разыграли стандарт, Зинченко подключился по флангу и сделал скидку в штрафную «Ливерпуля», Сильва протолкнул мяч дальше, а Рахим Стерлинг с нескольких метров пробил Алисона.

Отыграться мерсисайдцам удалось на 77-й минуте. Хендерсон навесил со штрафного, ван Дейк подобрал отскок и сделал скидку во вратарскую, а Жоэль Матип выиграл борьбу и головой переправил мяч в сетку ворот «Манчестер Сити».

В основное время счет не изменился, а в серии пенальти удачливее были «горожане» — Клаудио Браво потащил удар Вейналдума в угол ворот, а Алиссон не смог взять ни одного удара.