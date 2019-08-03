«Витесс» — «Аякс»: счет матча 2:2, обзор голов

В рамках первого тура чемпионата Нидерландовна своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Хозяева вышли вперед уже на 13-й минуте, когда отличился Матуш Беро с передачи Вячеслава Караваева.

На 30-й минуте амстердамский клуб отыгрался усилиями Донни ван ден Бека.

Спустя десять минут после начала второго тайма «Витесс» вернул себе минимальный перевес — гол забил Рихедли Базур.

«Аякс» сравнял счет на 75-й минуте благодаря точному удару Душана Тадича.

Подопечные Леонида Слуцкого доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Базура на 85-й минуте.

Во втором туре «Аякс» примет «Эммен», а «Витесс» отправится в гости к «Виллем II». 0