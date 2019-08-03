«Манчестер Юнайтед» — «Милан»: счет матча 2:2 (5:4 — по пенальти), обзор голов

по пенальти обыгралв матче Международного кубка чемпионов.

Основное время встречи, которая прошла в Кардиффе, завершилось со счетом 2:2.

На 14-й минуте Маркус Рашфорд вывел «красных дьяволов» вперед. На 26-й минуте Сусо восстановил паритет.

«Россонери» получили минимальное преимущество в счете на 60-й минуте благодаря автоголу Виктора Линделефа. И все же на 72-й минуте Джесси Лингард вновь сравнял счет.

В серии пенальти английский клуб победил 5:4. Ключевой промах в послематчевой серии допустил Дэниел Мальдини.

11 августа «МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре АПЛ. 0