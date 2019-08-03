Мак может перейти в «Бешикташ»

Агент полузащитникасообщил, что получил предложение о переходе его клиента в турецкий

«Поступило предложение от "Бешикташа", но оно не единственное. Игроком интересуются по всей Европе. После перехода Малкома трудно рассчитывать на место в составе.

Мы хотим найти команду, где Мак будет играть в стартовом составе. Один из вариантов — "Бешикташ". В ближайшие дни мы сделаем выбор», — приводит слова агента YeniVatanGazetesi.

28-летний словак играет за «Зенит» с 2016 года, его действующий контракт рассчитан до 2020 года.

Всего за питерский клуб он провел 63 матча, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. 0