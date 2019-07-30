Скалони будет руководить сборной Аргентины в отборе ЧМ-2022

Аргентинская ассоциация футбола приняла решение оставитьна посту главного тренера национальной сборной.

Скалони будет тренировать сборную Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Контракт Скалони со сборной истекает в конце 2019 года, но в ближайшее время соглашение будет пролонгировано.

41-летний Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством аргентинская национальная команда дошла до полуфинала Кубка Америки — 2019, где проиграла сборной Бразилии (0:2). В матче за 3-е место аргентинцы со счётом 2:1 обыграли команду Чили. 0