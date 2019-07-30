«Кристал Пэлас» предложил ЦСКА 14 миллионов фунтов за Чалова

Нападающий ЦСКАпопал в сферу интересов, утверждает Sky Sports

По информации СМИ, англичане готовы заплатить за 21-летнего российского футболиста 14 миллионов фунтов стерлингов и уже сделали предложение ЦСКА.

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон планирует приобрести двух игроков в атакующую линию. Для 71-летнего английского специалиста Чалов является приоритетной целью.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро. 0