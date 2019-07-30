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    «Кристал Пэлас» предложил ЦСКА 14 миллионов фунтов за Чалова

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Кристал Пэласа», утверждает Sky Sports.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    По информации СМИ, англичане готовы заплатить за 21-летнего российского футболиста 14 миллионов фунтов стерлингов и уже сделали предложение ЦСКА.

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон планирует приобрести двух игроков в атакующую линию. Для 71-летнего английского специалиста Чалов является приоритетной целью.

    В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами.

    Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро. 0

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