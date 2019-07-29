Широков: «Тамбов» мог забить «Спартаку» 3-4 гола

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака»оценил игру красно-белых с(2:2) и(0:2).

«По мне, так "Ростов" лучше выглядел в матче со "Спартаком".... Понсе вообще пока непонятно, кого играет.

На данный момент я не вижу, чего хочет Кононов. Это идет с весны. Осенью еще можно было сказать, что пришел в конце, было мало матчей.

Но за зиму, а потом всю весну, хотя весной фрагментами что-то было. В первых трех матчах я вообще не понимаю, во что он играет.

Смена тренера? Однажды "Спартак" так стал чемпионом. Надо смотреть, кто у них там есть в системе.

В матче с "Тамбовом" "Спартак" четыре раза попал в штанги? Три из них с внешней стороны, поэтому их считать за штанги нельзя. Единственный значимый момент это удар Джикии со штрафного в перекладину.

Невезение? "Тамбов" три в одного выходил, но не забил. Были и другие моменты — тоже могут сказать, что им не повезло.

Могли 3-4 забить. Сейчас бы вообще тогда праздник был какой-то», — отметил Широков в программе «8-16». 0