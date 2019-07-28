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    «Милан» подпишет защитника «Фламенго»

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    «Милан» заплатит 11 млн евро за 23-летнего центрбека бразильского «Фламенго» Леонардо Дуарте. В течение недели футболист должен перебраться в Италию, сообщает Globo Esporte.

    Леонардо Дуарте
    Леонардо Дуарте

    В переговорах по трансферу Дуарте участвует также бразильский клуб «Деспортиво Бразил», у которого тоже есть права на защитника. И «Фламенго», и «Деспортиво» имеют 50% и 20% прав на футболиста соответственно.

    Таким образом, «россонери» ведут переговоры сразу с двумя клубами. Эту информацию подтвердили во «Фламенго», но пока что официальных заявлений о согласии на трансфер никто не давал.

    В футболке «стервятников» Леонардо Дуарте провел 49 матчей. Прошлый сезон стал для игрока наиболее продуктивным. Именно после него защитник и обратил на себя внимание. 0

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