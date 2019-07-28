«Милан» подпишет защитника «Фламенго»

Леонардо Дуарте
globallookpress.com
В переговорах по трансферу Дуарте участвует также бразильский клуб «Деспортиво Бразил», у которого тоже есть права на защитника. И «Фламенго», и «Деспортиво» имеют 50% и 20% прав на футболиста соответственно.
Таким образом, «россонери» ведут переговоры сразу с двумя клубами. Эту информацию подтвердили во «Фламенго», но пока что официальных заявлений о согласии на трансфер никто не давал.
В футболке «стервятников» Леонардо Дуарте провел 49 матчей. Прошлый сезон стал для игрока наиболее продуктивным. Именно после него защитник и обратил на себя внимание. 0