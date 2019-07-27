Кононов: Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура РПЛ от(0:2).

«Поздравляю "Тамбов" с победой. Очень тяжелый матч, упустили много шансов и проиграли. Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре, будет большой стимул для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли, что я требовал. Тяжелое поражение.

Понимаю болельщиков "Спартака", ответсвенность за проигрыш ложится на тренера, это поражение — серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата», — сказал Кононова в эфире Матч Премьер.

«Тамбов» набрал три очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с четырьмя баллами идет на восьмой строке. 0