«Эвертон» готов купить Заха за 60 млн фунтов

Ливерпульскийготовится к громкому трансферу. Как сообщает The Telegraph, клуб собирается приобрести

Руководство «ирисок» готово предложить лондонскому клубу 60 млн фунтов, что в евро-эквиваленте составляет 67 млн. Также известно, что в сделку по Заха собираются включить нападающего Дженка Тосуна.

Помимо «Эвертона» в услугах вингера «стекольщиков» заинтересован и «Челси». В стане «ливерпульцев» очень переживают, что Заха может выбрать именно «аристократов». Если это случится, то футболист сможет перебраться на «Стэмфорд Бридж» лишь в следующем сезоне, поскольку сейчас на лондонский клуб наложили запрет по трансферам.

Воспитанник «Кристал Пэлас» отыграл в прошлом сезоне 34 матча. Он сумел 10 раз поразить цель и столько же раз отдать результативную передачу. 0