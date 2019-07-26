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    «Эвертон» готов купить Заха за 60 млн фунтов

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    Ливерпульский «Эвертон» готовится к громкому трансферу. Как сообщает The Telegraph, клуб собирается приобрести Уилфрида Заха у «Кристал Пэлас».

    Уилфрид Заха
    Уилфрид Заха

    Руководство «ирисок» готово предложить лондонскому клубу 60 млн фунтов, что в евро-эквиваленте составляет 67 млн. Также известно, что в сделку по Заха собираются включить нападающего Дженка Тосуна.

    Помимо «Эвертона» в услугах вингера «стекольщиков» заинтересован и «Челси». В стане «ливерпульцев» очень переживают, что Заха может выбрать именно «аристократов». Если это случится, то футболист сможет перебраться на «Стэмфорд Бридж» лишь в следующем сезоне, поскольку сейчас на лондонский клуб наложили запрет по трансферам.

    Воспитанник «Кристал Пэлас» отыграл в прошлом сезоне 34 матча. Он сумел 10 раз поразить цель и столько же раз отдать результативную передачу. 0

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