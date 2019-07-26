Газизов: Мы не тянем условия «Зенита» по Заболотному

Спортивный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда нападающий «Зенита» Антон Заболотный попал в сферу интересов команды.

«Когда обозначили интересы по переходу форварда? Не помню. Это было вроде бы месяц назад. Просто разговаривали, объясняли, что мы готовы сотрудничать.

Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти.

Дело в другом — мы не тянем условия "Зенита". Они выдвинули свои требования, мы — свои. Руководство "сине-бело-голубых" пока думает. Но это их право, это их игрок.

Задержки нет. Трансферное окно открыто до 1 сентября», — рассказал Газизов в интервью News.ru.

Ранее сообщалось, что Заболотный отказался уходить из «Зенита» в другой клуб и будет играть во второй команде питерского клуба, выступающей в ПФЛ.

Напомним, что форвард выступает за «Зенит» с 2018 года. На счету нападающего четыре мяча в 37 играх во всех турнирах. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. 0