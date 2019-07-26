ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриНа верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой Европы
  • 21:55
    • «Динамо» дома переиграло «Урал»
  • 19:31
    • «Ювентус» сыграл вничью со сборной звезд южнокорейской лиги
  • 18:08
    • «Краснодар» объявил о подписании Кабелла
  • 17:40
    • ОКР: МОК разрешил России выступать на Олимпиаде-2020 под своим флагом
  • 17:26
    • Тиль сообщил АЗ о желании перейти в «Спартак»
    Все новости спорта

    Газизов: Мы не тянем условия «Зенита» по Заболотному

    Уфа Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Спортивный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда нападающий «Зенита» Антон Заболотный попал в сферу интересов команды.

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный

    «Когда обозначили интересы по переходу форварда? Не помню. Это было вроде бы месяц назад. Просто разговаривали, объясняли, что мы готовы сотрудничать.

    Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти.

    Дело в другом — мы не тянем условия "Зенита". Они выдвинули свои требования, мы — свои. Руководство "сине-бело-голубых" пока думает. Но это их право, это их игрок.

    Задержки нет. Трансферное окно открыто до 1 сентября», — рассказал Газизов в интервью News.ru.

    Ранее сообщалось, что Заболотный отказался уходить из «Зенита» в другой клуб и будет играть во второй команде питерского клуба, выступающей в ПФЛ.

    Напомним, что форвард выступает за «Зенит» с 2018 года. На счету нападающего четыре мяча в 37 играх во всех турнирах. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сезон мечты. Заслужил ли Ван Дейк «Золотой мяч»?
  • 25/07/2019 в 20:08
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Крылья Советов»
  • 2.55
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет заокеанское мадридское дерби?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Продолжит ли «Барса» экспериментировать с составом?
  • «Виссел Кобе» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Продолжат ли радовать голами «Уфа» и «Крылья Советов»?
  • «Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Вирджил ван Дейк Футбол Сезон мечты. Заслужил ли Ван Дейк «Золотой мяч»?Должен ли защитник «Ливерпуля» выиграть награду лучшему игроку мира? Вчера в 20:080
  • 15:32
    • Рылов и Ефимова завоевали золотые медали на ЧМ по водным видам спорта
  • 15:16
    • Тульский «Арсенал» арендовал Ломовицкого
  • 14:18
    • Агент Шюррле: Активно общаемся с клубами из России
    Ромелу Лукаку Футбол Вышедший из моды. Почему Лукаку больше не нарасхват?Бельгийского нападающего хотят видеть только в «Интере» Вчера в 18:550
  • Экспресс дня

  • Прервет ли московское «Динамо» серию без побед?
  • 3.27
    •
  • 23:53
    • «Спартак» и ЦСКА интересуются Пушкашем
  • 23:45
    • Панченко: Подойдем к дерби со «Спартаком» в боевом настроении
  • 23:30
    • Рауш: Второй тайм матча с «Уралом» мне не понравился
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Внутри тура «МЮ»: Погба — душа компании, Сульшер — создатель новой атмосферыМанкунианцы покинули Европу и плодотворно готовятся к сезону, выступая в Международном кубке чемпионов 24/07/2019 в 20:130
  • 13:46
    • Бибрас Натхо может вернуться в РПЛ
  • 13:25
    • «Тоттенхэм» хочет приобрести у «Ювентуса» Дибалу
  • 13:00
    • «Эвертон» готов купить Заха за 60 млн фунтов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие