Аршавин: «Нефтчи» мог бы рассчитывать в РПЛ на любое место с 6-го по 16-е

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтозаслужил победу в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с(1:0).

Напомним, что данная встреча стала первой для туляков в еврокубках.

«Результат закономерен. "Нефтчи" лучше провел этот матч, а у "Арсенала" игра не получилась.

"Нефтчи" мог бы рассчитывать на любое место в нашем чемпионате с 6-го по 16-е. Потолок "Арсенала" мы узнаем позже, а сначала нужно "Нефтчи" пройти.

Азербайджанцы лучше атаковали. Где нужно было бить — били, где нужно было отдать пас — отдавали пас.

Было бы лучше, если бы играл Кангва. Когда я играл против сборной Азербайджана, то мне запомнилось, что они играли жестко», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку. 0