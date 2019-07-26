Аршавин: «Нефтчи» мог бы рассчитывать в РПЛ на любое место с 6-го по 16-е

Андрей Аршавин
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Напомним, что данная встреча стала первой для туляков в еврокубках.
«Результат закономерен. "Нефтчи" лучше провел этот матч, а у "Арсенала" игра не получилась.
"Нефтчи" мог бы рассчитывать на любое место в нашем чемпионате с 6-го по 16-е. Потолок "Арсенала" мы узнаем позже, а сначала нужно "Нефтчи" пройти.
Азербайджанцы лучше атаковали. Где нужно было бить — били, где нужно было отдать пас — отдавали пас.
Было бы лучше, если бы играл Кангва. Когда я играл против сборной Азербайджана, то мне запомнилось, что они играли жестко», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Ответный матч пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку. 0