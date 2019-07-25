Левашов: «Нефтчи» не создал ничего, кроме нашей непонятной ошибки

Вратарь тульского «Арсенала»прокомментировал поражение от(0:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Напомним, что данная встреча стала первой для туляков в еврокубках.

«Соперник не создал практически ни одного момента, кроме нашей непонятной ошибки в конце первого тайма.

Нам почему-то не хватило концентрации, хотя в конце тайма надо было ее сохранить и оставить ворота в неприкосновенности.

Практически весь матч мы находились на половине поля соперника, но не смогли реализовать наши моменты. Будем разбираться.

У нас не получилось создать стопроцентные моменты. Но были подходы. Будем смотреть и готовиться ко второй игре.

В эпизоде с пропущенным мячом мне показалось, что бросили дальнего игрока без опеки. Все сконцентрировались на простреле.

Я тоже на него пошел, но столкнулся с игроком, а мяч докатился до дальней штанги. Надо было срывать атаку в центре, ведь шла последняя минута», — сказал Левашов в эфире «Матч Премьер».

Ответный матч пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку. 0