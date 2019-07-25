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    «Арсенал» и «Нефтчи» назвали составы на матч Лиги Европы

    «Арсенал» — «Нефтчи»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига Европы Арсенал Тула Футбол России Календарь Лиги Европы
    Тульский «Арсенал» и бакинский «Нефтчи» назвали составы на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    «Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачев, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Банда, Тудорие.

    Запасные: Нигматуллин, Володько, Хагуш, Аджоев, Луценко, Костадинов, Денисов.

    «Нефтчи»: С. Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Р.Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.

    Запасные: Маммадов, Мбоджи, Аласкаров, Плателлас, Хаджиев, Т. Ахундов, Вализада.

    Матч «Арсенал» — «Нефтчи» состоится в Туле сегодня, 25 июля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

    На победу «Арсенала» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,61, на ничью — 4,20, а на победу «Нефтчи» — 6,78.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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