«Арсенал» — «Нефтчи»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Тульскийи бакинскийназвали составы на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачев, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Банда, Тудорие.

Запасные: Нигматуллин, Володько, Хагуш, Аджоев, Луценко, Костадинов, Денисов.

«Нефтчи»: С. Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Р.Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.

Запасные: Маммадов, Мбоджи, Аласкаров, Плателлас, Хаджиев, Т. Ахундов, Вализада.

Матч «Арсенал» — «Нефтчи» состоится в Туле сегодня, 25 июля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

На победу «Арсенала» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,61, на ничью — 4,20, а на победу «Нефтчи» — 6,78.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0