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    «Краснодар» объявил о переходе Кабеллы и удалил запись

    Краснодар РПЛ Футбол России Трансферы Сент-Этьен Календарь РПЛ
    ФК «Краснодар» в официальном твиттере команды объявил переходе полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабеллы, но через несколько секунд сообщение о трансфере было удалено.

    Реми Кабелла
    Реми Кабелла

    В сообщении отмечалось, что все детали сделки согласованы, и хабвек в ближайшее время приедет в Краснодар и пройдет медобследование.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Кабелла обойдется «Краснодару» в 12 миллионов евро.

    Кубанцы хотят подписать 29-летнего хавбека сроком на три года, его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

    Кабелла перешел в «Сент-Этьен» из «Марселя» в 2018 году. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.

    Объявление о трансфере игрока
    twitter.com
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