«Краснодар» объявил о переходе Кабеллы и удалил запись

в официальном твиттере команды объявил переходе полузащитника «Сент-Этьена», но через несколько секунд сообщение о трансфере было удалено.

В сообщении отмечалось, что все детали сделки согласованы, и хабвек в ближайшее время приедет в Краснодар и пройдет медобследование.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кабелла обойдется «Краснодару» в 12 миллионов евро.

Кубанцы хотят подписать 29-летнего хавбека сроком на три года, его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

Кабелла перешел в «Сент-Этьен» из «Марселя» в 2018 году. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.