Азар: Если «Реал» не возьмет Лигу чемпионов, то болельщики нас не поймут

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего сезона на европейской арене.

«Когда вы играете за "Реал", вам нужно выигрывать каждый сезон. Вам нужно выиграть, выиграть и выиграть. Если не возьмем Лигу чемпионов, то болельщики нас не поймут. В этом клубе всегда хочется побеждать, поэтому я здесь.

Я играю на поле на основе своих инстинктов. Не решаю на основе схем, а просто играю», — приводит слова Азара официальный сайт «Королевского клуба».

Напомним, что 28-летний бельгиец эти летом заключил с мадридским клубом пятилетний контракт. Накануне он провел дебютный матч за новую команду — в рамках Международного кубка чемпионов, где «Реал» уступил «Баварии». 0