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    Бышовец: У «Краснодара» будут сложности с «Порту»

    Футбол России Краснодар Португалия Порту Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от противостояния «Краснодара» с «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

    Анатолий Бышовец
    Анатолий Бышовец

    «Думаю, что у "Краснодара" будут сложности с "Порту". "Краснодару" придется выверено до мелочей построить тактику на два матча. Конечно, в середине поля не будет хватать Газинского, его опыт, как лидера команды, пригодился бы.

    На этом этапе у "Краснодара" будет некое преимущество в плане физики и игрового тонуса. Но у "Порту" команда очень опытная с сильными исполнителями, "Краснодару" может в двух матчах не хватить рациональности.

    Оценил бы шансы команд 55 на 45 в пользу "Порту", но шансы всегда есть. Все будет зависеть от организации игры. У "Порту" есть преимущество за счет ответной игры в Португалии», — цитирует Бышовца Sport24.

    Первый матч пройдет в Краснодаре 7 августа, ответный состоится через неделю в Португалии. 0

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