Бышовец: У «Краснодара» будут сложности с «Порту»

Бывший тренер сборной Россииподелился ожиданиями от противостояния «Краснодара» с «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Думаю, что у "Краснодара" будут сложности с "Порту". "Краснодару" придется выверено до мелочей построить тактику на два матча. Конечно, в середине поля не будет хватать Газинского, его опыт, как лидера команды, пригодился бы.

На этом этапе у "Краснодара" будет некое преимущество в плане физики и игрового тонуса. Но у "Порту" команда очень опытная с сильными исполнителями, "Краснодару" может в двух матчах не хватить рациональности.

Оценил бы шансы команд 55 на 45 в пользу "Порту", но шансы всегда есть. Все будет зависеть от организации игры. У "Порту" есть преимущество за счет ответной игры в Португалии», — цитирует Бышовца Sport24.

Первый матч пройдет в Краснодаре 7 августа, ответный состоится через неделю в Португалии. 0