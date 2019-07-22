Сын Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»

Нападающий, сын бывшего защитника сборной Франции, стал игроком, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Маркус Тюрам будет играть в Бундеслиге borussia.de LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Контракт 21-летнего форварда с «Боруссией» рассчитан до июня 2023 года.

Ранее Тюрам выступал в составе «Генгама», который по итогам сезона-2018/19 покинул высший французский дивизион. Форвард в 38 матчах на клубном уровне отметился 13 забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что сумма трансфера французского футболиста составит € 9 млн.

Напомним, отец Маркуса, Лилиан Тюрам является чемпионом мира 1998 года. В 2006 году Тюрам в составе сборной Франции проиграл в финале чемпионата мира команде Италии. 0