Глава проекта VAR предложил публиковать переговоры судей на сайте РФС

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в Россиипредложил публиковать переговоры судей в спорных ситуациях во время матчей на сайте РФС.

Накануне система VAR была использовала на встрече между московским «Динамо» и казанским «Рубином». Планируется, что до Нового года VAR будет применяться в одном-трех матчах каждого тура, а с 2020 года — во всех встречах.

«Я бы хотел этого. Мы вполне можем это делать на сайте РФС — один-два клипа выкладывать. Будем пробовать, но есть определенные контрактные вещи, которые нужно прорабатывать с основным вещателем.

Нет, команда не может запросить VAR. В футболе считается, что VAR — это хороший, высококвалифицированный судья, у которого есть съемка со всех ракурсов. Не думаю, что это появится когда-то», — приводит слова Калошина РИА Новости. 0