Ткачев: Думаю, что все кайфанули от матча с «Крыльями»

Сергей Ткачев
«Арсенал»
Ткачев забил гол, отдал голевую передачу в матче с самарским клубом и был признан лучшим игроком встречи.
«Думаю, всем понравилась эта игра, особенно — болельщикам. Много голов, обе команды показали хорошую игру. Удача была на стороне "Арсенала".
В первом тайме обыграли соперника во всем. Во втором, конечно, было тяжелее. Хотели где-то придержать мяч... Думаю, что все кайфанули сегодня.
Хочу пожелать Самаре удачи в сезоне. Я не безразличен к ним», — сказал Ткачев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0