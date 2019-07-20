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    Ткачев: Думаю, что все кайфанули от матча с «Крыльями»

    Арсенал Тула Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев поделился впечатлениями после победы над «Крыльями Советов» (3:2) в матче второго тура чемпионата России.

    Сергей Ткачев
    Сергей Ткачев

    Ткачев забил гол, отдал голевую передачу в матче с самарским клубом и был признан лучшим игроком встречи.

    «Думаю, всем понравилась эта игра, особенно — болельщикам. Много голов, обе команды показали хорошую игру. Удача была на стороне "Арсенала".

    В первом тайме обыграли соперника во всем. Во втором, конечно, было тяжелее. Хотели где-то придержать мяч... Думаю, что все кайфанули сегодня.

    Хочу пожелать Самаре удачи в сезоне. Я не безразличен к ним», — сказал Ткачев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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