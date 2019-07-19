РФС: От «Ростова» жалоб на трансфер Мирзова не поступало

Глава комитета по этике РФСзаявил, чтопока не подал жалобу нав связи с якобы тайными переговорами с новобранцем «Спартака»

Ранее «Ростов» выступил с официальным заявлением касательно перехода Резиуана Мирзова в «Спартак».

Дончане заявили, что тульский «Арсенал» нарушил правила ФИФА, проведя переговоры с футболистом без их участия. Мирзов играл в тульском клубе на правах аренды в прошлом сезоне.

«Ничего от "Ростова" не поступало. Мы можем действовать только по обращению президента РФС, глав российских лиг, исполкома и бюро исполкома.

"Ростов" должен обратиться к ним, они к нам. И только потом будем рассматривать. Какое наказание может ожидать "Арсенал"? В дисциплинарном регламенте все прописано», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

В «Сводной таблице нарушений норм регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов и санкций за такие нарушения» за подобные нарушение предусмотрены следующие наказания:

— Дисквалификация футболиста на срок от 4 (четырех) до 6 (шести) месяцев;

— Запрет на регистрацию новых футболистов для нового профессионального футбольного клуба футболиста в течение от 1 (одного) до 2 (двух) регистрационных периодов;

— Штраф на новый профессиональный футбольный клуб футболиста в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

Правда, поскольку Мирзов в итоге перешел не в «Арсенал», а в «Спартак», к которому у «Ростова» претензий нет, не до конца понятно, какие из этих санкций могут быть применены к тульскому клубу. 0