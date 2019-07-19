«Ростов» обвинил тульский «Арсенал» в нарушении правил РФС и ФИФА

«Ростов» на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно переходав московский «Спартак».

Донской клуб обвинил тульский «Арсенал» и лично спортивного директора клуба Андрея Рудакова в нарушении трансферного регламента РФС и ФИФА.

О переходе Мирзова в «Спартак» официально было объявлено 18 июля. В тот же день спортивный директор «Арсенала» заявил, что у тульского клуба была предварительная договоренность с полузащитником.

«Клуб ознакомился с интервью спортивного директора ФК "Арсенал" Андрея Рудакова. Оно вызвало у нас недоумение, так как в нем функционер с сожалением говорит о том, что Мирзов выбрал "Спартак", а не "Арсенал", несмотря на договоренности между тульским клубом и самим игроком.

Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своем интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьезные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и "Арсеналом" у данного игрока был действующий контракт с "Ростовом".

При этом "Ростов" не давал согласия "Арсеналу" на переговоры с Мирзовым. В связи с этим ФК "Ростов" оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 Регламента РФС по статусам переходов — клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом). Этот поступок не красит "Арсенал" и Резиуана Мирзова», — говорится в тексте заявления. 0