ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро

«Спартак» активно интересуется полузащитником ПСВ, сообщает Voetbal International.

По информации издания, «красно-белые» пока не сделали официального предложения по трансферу, но в ближайшее время это случится.

Клуб из Эйндховена рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.

Футболист сборной Уругвая выступает за ПСВ с 2015 года и провел за команду 114 матчей в чемпионате Нидерландов, забив в них 42 мяча.

В активе хавбека также девять игр и четыре гола за сборную Уругвая. 0