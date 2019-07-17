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    ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро

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    «Спартак» активно интересуется полузащитником ПСВ Гастоном Перейро, сообщает Voetbal International.

    Гастон Перейро
    Гастон Перейро

    По информации издания, «красно-белые» пока не сделали официального предложения по трансферу, но в ближайшее время это случится.

    Клуб из Эйндховена рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.

    Футболист сборной Уругвая выступает за ПСВ с 2015 года и провел за команду 114 матчей в чемпионате Нидерландов, забив в них 42 мяча.

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