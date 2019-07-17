Черышев: Колено уже не беспокоит меня, я чувствую себя хорошо

Полузащитник сборной России ирассказал о своем восстановлении после травмы колена и подготовке к новому сезону.

«Моя травма? Я уже начинаю работать с командой. Колено уже не беспокоит меня, я чувствую себя хорошо. Большую часть лета я провел в тренировочном лагере клуба, чтобы все прошло как нужно.

В прошлом году мы добились больших успехов, а в этом году спрос с нас будет еще больше. Мы постараемся достичь максимума для этого клуба. Будем подходить к матчам с максимальным энтузиазмом и желанием победить в каждом из них. Вот следующая игра у нас с "Монако", в которой мы постараемся выиграть.

Впереди много матчей, тренер нас хорошо знает. В прошлом сезоне все получили игровое время. Ясно, что некоторые будут играть больше, но это командная работа. Если будешь стараться и развиваться, то будешь чаще выходить на поле», — цитирует Черышева Eldesmarque.

Напомним, «Валенсия» 12 июня подписала с Черышевым трехлетнее соглашение, прописав в контракте российского игрока сумму отступных в размере 80 миллионов евро. 0