УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро

оштрафован на 50 тысяч евро за нарушение общих принципов работы главного тренера, информирует пресс-служба УЕФА.

Мурад Мусаев ФК «Краснодар» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Ранее сообщалось, что старший тренер «быков» не сможет возглавлять команду в матчах еврокубков сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии PRO.

Пока 35-летний специалист не получил тренерскую лицензию Pro, официально главным тренером «Краснодара» числится помощник Мусаева — Олег Фоменко, у которого данная лицензия есть. Мусаев возглавил первую команду кубанцев в апреле 2018 года.

В сезоне-2019/20 «Краснодар» выступит в Лиге чемпионов, где стартует с 3-го отборочного раунда. 0