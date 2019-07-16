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    УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро

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    «Краснодар» оштрафован на 50 тысяч евро за нарушение общих принципов работы главного тренера Мурадом Мусаевым, информирует пресс-служба УЕФА.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    Ранее сообщалось, что старший тренер «быков» не сможет возглавлять команду в матчах еврокубков сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии PRO.

    Пока 35-летний специалист не получил тренерскую лицензию Pro, официально главным тренером «Краснодара» числится помощник Мусаева — Олег Фоменко, у которого данная лицензия есть. Мусаев возглавил первую команду кубанцев в апреле 2018 года.

    В сезоне-2019/20 «Краснодар» выступит в Лиге чемпионов, где стартует с 3-го отборочного раунда. 0

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