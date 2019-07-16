УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро

Мурад Мусаев
ФК «Краснодар»
Ранее сообщалось, что старший тренер «быков» не сможет возглавлять команду в матчах еврокубков сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии PRO.
Пока 35-летний специалист не получил тренерскую лицензию Pro, официально главным тренером «Краснодара» числится помощник Мусаева — Олег Фоменко, у которого данная лицензия есть. Мусаев возглавил первую команду кубанцев в апреле 2018 года.
В сезоне-2019/20 «Краснодар» выступит в Лиге чемпионов, где стартует с 3-го отборочного раунда. 0