«Сабуртало» — «Шериф»: счет матча 1:3, обзор голов

«Шериф» на выезде обыграл «Сабуртало», но покинул ЛЧ
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Однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел грузинский клуб, т.к. первая игра в Молдавии закончилась со счетом 3:0 в пользу грузин.
Тираспольцы отыграли трехголевой гандикап уже в первые 11 минут ответной встречи, но пропущенный гол на 59-й минуте игры отправил их в Лигу Европы.
Во втором круге квалификации ЛЧ «Сабуртало» сыграет с загребским «Динамо».
Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
«Сабуртало» (Грузия) — «Шериф» (Молдавия) — 1:3 (0:3)
Голы: Латифи, 3 (0:1). Палчич, 8 (0:2). Тамбе, 11 (0:3). Ролович, 59 (1:3)Удаление: Палчич (Шериф), 73