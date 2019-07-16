«Сабуртало» — «Шериф»: счет матча 1:3, обзор голов

Молдавскийобыгрализ Грузии в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов — 3:1.

Однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел грузинский клуб, т.к. первая игра в Молдавии закончилась со счетом 3:0 в пользу грузин.

Тираспольцы отыграли трехголевой гандикап уже в первые 11 минут ответной встречи, но пропущенный гол на 59-й минуте игры отправил их в Лигу Европы.

Во втором круге квалификации ЛЧ «Сабуртало» сыграет с загребским «Динамо».