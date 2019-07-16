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    «Шериф» на выезде обыграл «Сабуртало», но покинул ЛЧ

    «Сабуртало» — «Шериф»: счет матча 1:3, обзор голов

    Лига чемпионов Шериф Календарь Лиги чемпионов
    Молдавский «Шериф» обыграл «Сабуртало» из Грузии в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов — 3:1.

    «Шериф» на выезде обыграл «Сабуртало», но покинул ЛЧ
    «Шериф» на выезде обыграл «Сабуртало», но покинул ЛЧ

    Однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел грузинский клуб, т.к. первая игра в Молдавии закончилась со счетом 3:0 в пользу грузин.

    Тираспольцы отыграли трехголевой гандикап уже в первые 11 минут ответной встречи, но пропущенный гол на 59-й минуте игры отправил их в Лигу Европы.

    Во втором круге квалификации ЛЧ «Сабуртало» сыграет с загребским «Динамо».

    Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
    «Сабуртало» (Грузия) — «Шериф» (Молдавия) — 1:3 (0:3)
    Голы: Латифи, 3 (0:1). Палчич, 8 (0:2). Тамбе, 11 (0:3). Ролович, 59 (1:3)Удаление: Палчич (Шериф), 73
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