«Арсенал» объявил о подписании защитника

объявил о подписании контракта с еще одним новичком.

Александр Довбня twitter.com/pfc_arsenal 1000 Фрибет для всех Забрать!

Туляки в официальном Твиттере опубликовали фотографию футболиста с футболкой команды, но его лицо было «состарено» с помощью специального приложения.

Судя по всему, это 23-летний защитник Александр Довбня, однофамилец и тезка вратаря «Оренбурга», 32-летнего Александра Довбни.

❔Мы следим за современными трендами и не упустили возможность проверить вас! Сегодня стан оружейников пополнил новичок, угадаете его?😯 #faceappchallenge pic.twitter.com/5jAaTqAsVE — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 16 июля 2019 г.

Довбня — воспитанник «Локомотива», с 2016 года играл в чемпионате Кипра за «Этникос» и «Пафос».

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