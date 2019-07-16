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    «Арсенал» объявил о подписании защитника

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    Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с еще одним новичком.

    Александр Довбня
    Александр Довбня

    Туляки в официальном Твиттере опубликовали фотографию футболиста с футболкой команды, но его лицо было «состарено» с помощью специального приложения.

    Судя по всему, это 23-летний защитник Александр Довбня, однофамилец и тезка вратаря «Оренбурга», 32-летнего Александра Довбни.

    Довбня — воспитанник «Локомотива», с 2016 года играл в чемпионате Кипра за «Этникос» и «Пафос».

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