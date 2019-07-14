«Зенит» — «Тамбов»: счет матча 2:1, обзор голов

Питерскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 1-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт питерцами на 46-й минуте. Жирков получил передачу на левом фланге, далее выполнил передачу в центр штрафной «Тамбова», куда набежал Ерохин и головой пробил точно в дальний угол ворот.

А две минуты спустя Дриусси от правого края исполнил зрячую подачу к линии вратарской гостей, откуда всеми забытый Артем Дзюба головой направил мяч в цель.

«Тамбов» отквитал один мяч на 71-й минуте. Олабиран Муйва ушёл на фланге от Жиркова, сместился в центр и пробил из-за штрафной — мяч по замысловатой траектории залетел в ворота.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Сочи», а «Тамбов» встретится с «Локомотивом» в Москве.