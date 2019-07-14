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    «Зенит» удержал победу над «Тамбовом»

    «Зенит» — «Тамбов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт питерцами на 46-й минуте. Жирков получил передачу на левом фланге, далее выполнил передачу в центр штрафной «Тамбова», куда набежал Ерохин и головой пробил точно в дальний угол ворот.

    А две минуты спустя Дриусси от правого края исполнил зрячую подачу к линии вратарской гостей, откуда всеми забытый Артем Дзюба головой направил мяч в цель.

    «Тамбов» отквитал один мяч на 71-й минуте. Олабиран Муйва ушёл на фланге от Жиркова, сместился в центр и пробил из-за штрафной — мяч по замысловатой траектории залетел в ворота.

    В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Сочи», а «Тамбов» встретится с «Локомотивом» в Москве.

    РПЛ. 1-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Тамбов» — 2:1 (0:0)
    Голы: Ерохин, 46 (1:0). Дзюба, 48 (2:0). Муйива, 71 (2:1)«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 66), Жирков (Барриос, 74), Дзюба, Азмун (Ригони, 88)«Тамбов»: Шелия, Таказов, Ойеволе, Осипенко, Тетрашвили, Маркелов (Кулик, 74), Карасев, Чуперка, Килин (Муйива, 56), Аппаев, Мамтов (Костюков, 53)Предупреждения: Ракицкий, 60. Аппаев, 80. Барриос, 80. Таказов, 88
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