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    Точилин: В нашем футболе без системы ВАР никак

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что система ВАР позволит избежать грубых ошибок и уменьшит количество скандалов в российском футболе.

    Александр Точилин
    Александр Точилин

    «Да, похоже, в нашем футболе без ВАР никак. Это позволит избежать грубых ошибок, станет меньше скандалов.

    Когда в первом тайме Рассказов снес в штрафной Казаева, пенальти был, сто процентов! Плюс спартаковскому защитнику желтую показать следовало.

    Раньше вообще за такой фол не только 11-метровый давали, но и прямую красную. Причем даже мне со скамейки запасных было видно, что Рассказов сыграл не в мяч. Тем сильнее удивило решение арбитра назначить угловой.

    Я бы не хотел углубляться в частности. Понимаю судей, которые стараются не ломать игру свистками, дают побороться за мяч.

    Но! В такой ситуации главное — последовательность арбитра. Когда ее нет, сразу возникают вопросы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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