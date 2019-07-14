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    Григорян: «Зенит» победил заслуженно, а мы просто выглядели достойно

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    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился впечатлениями после поражения в гостевом матче 1-го тура чемпионата России от «Зенита» (1:2).

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    «В перерыве общались с игроками. Говорили, что нужно внимательно выйти. Но я зевнул гол, команда два гола зевнула.

    Если бы не два мяча и эта пятиминутка, то можно было говорить о качественном матче с нашей стороны. Но в этом и заключается мастерство команды, которая победила.

    Она использовала пятиминутку и потерю нашей концентрации. Мы провели достойный матч, но надо анализировать его глубоко. Могу сказать, что "Зенит" победил заслуженно, а мы просто выглядели достойно.

    У "Зенита" прослеживается четкая система. Семак — системный тренер. Я не могу сказать что он играет предсказуемо, но атаки "Зенита" развиваются по определенным правилам.

    В первом тайме мы перекрыли все зоны, не дали разыгрывать лишнего на флангах, не давали проникать через центр, не давали подбирать мячи в опорной зоне.

    Во втором тайме надо было вытерпеть до 60 минуты, а потом ловить на контратак. Но два быстрых пропущенных гола после перерыва вынудили нас пойти в атаку. Выглядели достойно.

    Мы пропустили два быстрых гола, но перестановки даже облегчили нам игру. Во втором тайме мы спокойно выходили через короткий пас, наши два центральных хавбека подолгу выдерживали паузу, разбивали прессинг "Зенита".

    При противодействии мы выходили через короткий пас. Это облегчило нам развитие атаки», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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