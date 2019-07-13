«Бенфика» хочет купить вратаря у «Ювентуса»

Голкиперможет перейти в португальскую, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лиссабонский клуб готов заплатить за 26-летнего итальянца около 10 миллионов евро. В случае заключения сделки зарплата Перина в «Бенфике» составит порядка 2,5 миллионов евро в год.

Отмечается, что голкипер недоволен малым количеством игрового времени и готов покинуть туринский клуб, чтобы играть чаще.

Перин перешел в «Ювентус» летом прошлого года из «Дженоа» за 12 миллионов евро. В минувшем сезоне Маттиа в девяти матчах итальянской Серии А пропустил восемь голов. 0