Из-за проблем со здоровьем Михайлович может покинуть «Болонью»

Главный тренер, скорее всего, прекратит тренерскую деятельность на неопределенный срок, сообщает Football Italia.

По информации источника, сербский специалист вынужден покинуть свой пост из-за серьезных проблем со здоровьем. Ему предстоит пройти длительный и тяжелый курс лечения, который может помешать его работе.

Ожидается, что в ближайшее время 50-летний серб выступит с заявлением, в котором он объяснит ситуацию и расскажет о своих планах.

Напомним, Михайлович возглавил «Болонью» в январе этого года после увольнения Филиппо Индзаги, когда команда находилась в зоне вылета, и сумел привести ее к 10-му месту в чемпионате Италии. Его контракт с «Болоньей» рассчитан до 2022 года. 0