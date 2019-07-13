ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янис ХаджиНаследник «Карпатского Марадоны»
  • 11:17
    • Анюков вернулся в «Крылья Советов»
  • 10:03
    • «Шанхай Шеньхуа» готовит улучшенное предложение «Спартаку» по Фернандо
  • 08:00
    • Российские волейболисты разгромно уступили сборной США в Лиге наций
  • 21:59
    • «Арсенал» и «Динамо» не выявили сильнейшего в дебютном матче нового сезона РПЛ
  • 21:49
    • Федерер победил Надаля в полуфинале Уимблдона
    Все новости спорта

    Из-за проблем со здоровьем Михайлович может покинуть «Болонью»

    Футбол Италии Болонья Между тем Происшествия
    Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, скорее всего, прекратит тренерскую деятельность на неопределенный срок, сообщает Football Italia.

    Синиша Михайлович
    Синиша Михайлович

    По информации источника, сербский специалист вынужден покинуть свой пост из-за серьезных проблем со здоровьем. Ему предстоит пройти длительный и тяжелый курс лечения, который может помешать его работе.

    Ожидается, что в ближайшее время 50-летний серб выступит с заявлением, в котором он объяснит ситуацию и расскажет о своих планах.

    Напомним, Михайлович возглавил «Болонью» в январе этого года после увольнения Филиппо Индзаги, когда команда находилась в зоне вылета, и сумел привести ее к 10-му месту в чемпионате Италии. Его контракт с «Болоньей» рассчитан до 2022 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Интер» рискует поплатиться за свою новую политику
  • Вчера в 05:28
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Сочи»
  • 1.70
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Халеп останется удобной соперницей для Серены
  • Серена Уильямс — Симона Халеп. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • С чего «Уфа» начнет новый сезон РПЛ?
  • «Урал» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Испортит ли «Спартак» дебют сочинцев в РПЛ?
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль и Роджер Федерер Теннис Уимблдон. Федерер оказался сильнее Надаля, в финале швейцарца ждет ДжоковичОбзор 11-го соревновательного дня на травяном турнире «Большого шлема» Вчера в 22:180
  • 08:46
    • Россияне завоевали серебряные медали в прыжках в воду с вышки на ЧМ
  • 08:16
    • «Сочи» может подписать еще одного игрока «Зенита»
  • 11:04
    • УНИКС пополнил состав американским центровым
    Уход Икарди рискует навредить «Интеру» Футбол «Интер» рискует поплатиться за свою новую политикуЧем завершится межсезонье для клуба? Вчера в 05:280
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Спартак» победой новый сезон РПЛ?
  • 2.76
    •
  • 10:49
    • «Бенфика» хочет купить вратаря у «Ювентуса»
  • 10:34
    • Сборная Аргентины продлит контракт с главным тренером до 2022 года
  • 10:18
    • Из-за проблем со здоровьем Михайлович может покинуть «Болонью»
    Федор Смолов Футбол Ждем только хорошего. Шесть ожиданий от нового сезона РПЛДелимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2019/20 11/07/2019 в 20:290
  • 08:31
    • «Севилья» приобрела экс-хавбека «Манчестер Сити»
  • 20:49
    • «Ростов» подписал голкипера «Зенита»
  • 19:20
    • Гризманн — пятый в списке самых дорогих футболистов в истории
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие