Нигерия — ЮАР: счет матча 2:1, обзор голов

вышла в полуфинал Кубка Африки, обыграв в четвертьфинале— 2:1.

Фрагмент матча twitter.com/CAF_Online 30 000 Призы по промо WN2019 Играть!

Счет на 27-й минуте открыл нигерийский хавбек Самуэль Чуквезе, на 74-й минуте Бонгани Зунгу сравнял счет.

Победный гол был забит на 89-й минуте — отличился Виллиам Трост-Эконг.

Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса провел на поле 81 минуту, также на его счету желтая карточка.

За право выйти в финал Нигерия сыграет с победителем противостояния Кот-д’Ивуар — Алжир.