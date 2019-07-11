Нигерия — ЮАР: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет на 27-й минуте открыл нигерийский хавбек Самуэль Чуквезе, на 74-й минуте Бонгани Зунгу сравнял счет.
Победный гол был забит на 89-й минуте — отличился Виллиам Трост-Эконг.
Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса провел на поле 81 минуту, также на его счету желтая карточка.
За право выйти в финал Нигерия сыграет с победителем противостояния Кот-д’Ивуар — Алжир.
Кубок Африки. 1/4 финала
Нигерия — ЮАР — 2:1 (1:0)
Голы: Чиквуэзе, 27 (1:0). Зунгу, 71 (1:1). Трост-Эконг, 89 (2:1)Нигерия: Акпей, Омеруо, Трост-Эконг, Авазьем, Коллинз, Этебо, Ндиди, Игало, Муса (Саймон, 81), Ивоби (Балогун, 90+1), ЧиквуэзеЮАР: Уильямс, Мкванази, Латшвайо, Мкизе, Хланти, Ферман, Мокотджо, Зунгу, Тау, Мотиба (Велдвейк, 86), Лорч (Зване, 58)Предупреждения: Мотиба, 14. Муса, 35. Латшвайо, 49. Тау, 62. Мкизе, 75