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    Спортивный директор «Енисея» назвал ложью слова Аленичева

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    Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский отреагировал на интервью бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    Ранее Аленичев заявил, что руководство клуба не слушало его просьбы по селекции.

    «Это ложь. С момента выхода в РПЛ вся селекция строилась исключительно под тренера. Причем, как по расторжению тех игроков, которых лично он не видел в дальнейшем в команде, так и по приглашению новых. Это настолько очевидно, что даже как-то неловко, что главный тренер выбирает в качестве оправдания себе именно эту причину.

    Денег на трансферы действительно не было, в том плане, что основная часть бюджета ФК, которая сформирована из краевой субсидии, в целях использования средств этой субсидии, четко прописано на что она направлена (ФОТ — фонд оплаты труда, проживание, питание, перелеты и тд) — трансферов там нет. Главный тренер об этом знал еще в сезоне 17/18.

    При всем при этом, конкретно под РПЛ мы действительно рассматривали вариант возможной покупки либо по итогам переговоров с генеральным партнером компанией НОК, либо за счет собственных источников дохода (сформированных за счет билетной программы, продажи игроков в предыдущие сезоны и тд). Но только речь шла об использовании внебюджетных средств на покупку действительно интересного игрока, а не плюс-минус равного по характеристикам, которого можно было подписать в статусе свободного», — написал Петровский на своей странице в Facebook. 0

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