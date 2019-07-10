Спортивный директор «Енисея» назвал ложью слова Аленичева

Спортивный директор «Енисея»отреагировал на интервью бывшего главного тренера команды

Ранее Аленичев заявил, что руководство клуба не слушало его просьбы по селекции.

«Это ложь. С момента выхода в РПЛ вся селекция строилась исключительно под тренера. Причем, как по расторжению тех игроков, которых лично он не видел в дальнейшем в команде, так и по приглашению новых. Это настолько очевидно, что даже как-то неловко, что главный тренер выбирает в качестве оправдания себе именно эту причину.

Денег на трансферы действительно не было, в том плане, что основная часть бюджета ФК, которая сформирована из краевой субсидии, в целях использования средств этой субсидии, четко прописано на что она направлена (ФОТ — фонд оплаты труда, проживание, питание, перелеты и тд) — трансферов там нет. Главный тренер об этом знал еще в сезоне 17/18.

При всем при этом, конкретно под РПЛ мы действительно рассматривали вариант возможной покупки либо по итогам переговоров с генеральным партнером компанией НОК, либо за счет собственных источников дохода (сформированных за счет билетной программы, продажи игроков в предыдущие сезоны и тд). Но только речь шла об использовании внебюджетных средств на покупку действительно интересного игрока, а не плюс-минус равного по характеристикам, которого можно было подписать в статусе свободного», — написал Петровский на своей странице в Facebook. 0