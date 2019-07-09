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    Назначены арбитры на матчи первого тура РПЛ

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    РФС назначил арбитров на матчи первого тура чемпионата России по футболу.

    Михаил Вилков
    Михаил Вилков

    Об этом сообщает официальный сайт РФС.

    13 июля (суббота)

    «Урал» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

    «Спартак» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

    «Ростов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    14 июля (воскресенье)

    «Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

    «Зенит» — «Тамбов»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

    «Ахмат» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    15 июля (понедельник)

    «Локомотив» — «Рубин»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Сергей Французов (Москва). 0

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