Кирьяков: Трудно выделить фаворита в игре за Суперкубок России

Бывший форвард сборной Россииподелился ожиданием о предстоящем матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Это будет первый матч в преддверии чемпионата России и трудно определить, кто является фаворитом. Потому что это сложно сделать после подготовительного периода, ведь непонятно, в каком состоянии находятся команды. Но для завоевания трофея надо выиграть всего один матч, и обе команды однозначно будут нацелены на победу.

Эта победа даст определенный импульс для старта в новом чемпионате. А для игроков очень важно почувствовать уверенность после того, как ты выиграешь у одного из основных конкурентов. "Зенит" является чемпионом страны, но железнодорожники постараются дать им бой.

Суперкубок России — это почетный титул и одной из интриг матча будет противостояние тренеров, молодого Сергея Богдановича Семака и опытного Юрия Павловича Семина. Думаю, что выбором стартового состава им трудно друг друга удивить. Все понимают, кто будет играть у соперника за исключением одной-двух позиций» — передает слова Кирьякова «Р-Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 6 июля на московском стадионе «Динамо». Начало встречи — в 19:00 по мск. 0