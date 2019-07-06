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    Кирьяков: Трудно выделить фаворита в игре за Суперкубок России

    Суперкубок России Футбол России Краснодар Зенит
    Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданием о предстоящем матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом».

    Сергей Кирьяков
    Сергей Кирьяков

    «Это будет первый матч в преддверии чемпионата России и трудно определить, кто является фаворитом. Потому что это сложно сделать после подготовительного периода, ведь непонятно, в каком состоянии находятся команды. Но для завоевания трофея надо выиграть всего один матч, и обе команды однозначно будут нацелены на победу.

    Эта победа даст определенный импульс для старта в новом чемпионате. А для игроков очень важно почувствовать уверенность после того, как ты выиграешь у одного из основных конкурентов. "Зенит" является чемпионом страны, но железнодорожники постараются дать им бой.

    Суперкубок России — это почетный титул и одной из интриг матча будет противостояние тренеров, молодого Сергея Богдановича Семака и опытного Юрия Павловича Семина. Думаю, что выбором стартового состава им трудно друг друга удивить. Все понимают, кто будет играть у соперника за исключением одной-двух позиций» — передает слова Кирьякова «Р-Спорт».

    Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 6 июля на московском стадионе «Динамо». Начало встречи — в 19:00 по мск. 0

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