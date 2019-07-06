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    Аргентина одолела Чили, Месси удален в первом тайме

    Аргентина — Чили: счет матча 2:1, обзор голов

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Аргентины Сборная Чили Китай. Суперлига Календарь Кубка Америки-2019
    Сборная Аргентины в матче за третье место на Кубке Америки обыграла команду Чили со счетом 2:1.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Бело-голубые» вышли вперед на 12-й минуте, когда Лионель Месси быстрым пасом отправил в отрыв Серхио Агуэро, тот обыграл вратаря и закатил мяч в цель.

    Спустя десять минут аргентинцы удвоили свое преимущество. Джовани Ло Чельсо передачей из глубины разрезал оборону чилийцев, Пауло Дибала выскочил на ворота и перекинул мяч через вратаря.

    На 37-й минуте на поле возникла стычку между Месси и Гари Меделем, итогом которой стали две красные карточки, показанные арбитром.

    Чилийцы сократили отставание на 59-й минуте усилиями Артуро Видаля, реализовавшего пенальти, но на большее их не хватило.

    Кубок Америки. Матч за третье место
    Аргентина — Чили — 2:1 (2:0)
    Голы: Агуэро, 12 (1:0). Дибала, 22 (2:0). Видаль, 59 — с пенальти (2:1)Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Ло Сельсо (Фунес Мори, 90), Месси, Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67)Чили: Ариас, Диас, Медель, Хара (Марипан, 50), Исла, Пульгар, Видаль, Арангис (Кастильо, 83), Босежур, Варгас, Санчес (Фернандес, 17)Предупреждения: Босежур, 16. Видаль, 26. Пульгар, 45+1. Пеццела, 57. Паредес, 64. Фойт, 79. Тальяфико, 90+3Удаления: Месси, 37. Медель, 37

    Сборная Аргентины заняла третье место на Кубке Америки. В финале сыграют команды Бразилии и Перу. 0

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