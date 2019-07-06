Аргентина — Чили: счет матча 2:1, обзор голов

Сборнаяв матче за третье место на Кубке Америки обыграла командусо счетом 2:1.

«Бело-голубые» вышли вперед на 12-й минуте, когда Лионель Месси быстрым пасом отправил в отрыв Серхио Агуэро, тот обыграл вратаря и закатил мяч в цель.

Спустя десять минут аргентинцы удвоили свое преимущество. Джовани Ло Чельсо передачей из глубины разрезал оборону чилийцев, Пауло Дибала выскочил на ворота и перекинул мяч через вратаря.

На 37-й минуте на поле возникла стычку между Месси и Гари Меделем, итогом которой стали две красные карточки, показанные арбитром.

Чилийцы сократили отставание на 59-й минуте усилиями Артуро Видаля, реализовавшего пенальти, но на большее их не хватило.

Кубок Америки. Матч за третье место Аргентина — Чили — 2:1 (2:0) Голы: Агуэро, 12 (1:0). Дибала, 22 (2:0). Видаль, 59 — с пенальти (2:1)Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Ло Сельсо (Фунес Мори, 90), Месси, Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67)Чили: Ариас, Диас, Медель, Хара (Марипан, 50), Исла, Пульгар, Видаль, Арангис (Кастильо, 83), Босежур, Варгас, Санчес (Фернандес, 17)Предупреждения: Босежур, 16. Видаль, 26. Пульгар, 45+1. Пеццела, 57. Паредес, 64. Фойт, 79. Тальяфико, 90+3Удаления: Месси, 37. Медель, 37

Сборная Аргентины заняла третье место на Кубке Америки. В финале сыграют команды Бразилии и Перу. 0