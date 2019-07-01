«Ювентус» объявил о трансфере Пеллегрини

Защитникподписал контракт с, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 20-летний игрок выступал за «Рому».

Контракт 20-летнего защитника будет рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошлом сезоне футболист выступал за «Кальяри» на правах аренды. В общей сложности он провел 16 матчей в Серии А и сделал два результативных паса.

В то же время в «Рому» из «Юве» отправился защитник Леонардо Спинаццола. Он тоже подписал контракт с новым клубом до 2023 года. «Рома» заплатила за Спинаццолу 29,5 миллионов евро, «Юве» отдал за Пеллегрини 22 миллиона. 0