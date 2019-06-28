«Милан» согласился с отстранением от еврокубков

на своем официальном сайте выступил с заявлением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить клуб от участия в Лиге Европы.

«Нынешний акционер вступил во владение "Миланом" в июле 2018 года, унаследовав внушительные убытки после того, как предыдущий собственник клуба не выполнил свои долговые обязательства.

Названные убытки и связанное с этим нарушение правил финансового фейр-плей привели к санкциям со стороны УЕФА. Несмотря на печальный факт, что наши болельщики не увидят команду в еврокубках в следующем сезоне, клуб признает и уважает ФФП.

Клуб признает, что у него нет другого выбора, кроме как принять санкции, поскольку стремится к полному соблюдению этих правил», — говорится в заявлении. 0