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    «Милан» согласился с отстранением от еврокубков

    Милан Серия A Футбол Италии УЕФА Календарь Серии А
    «Милан» на своем официальном сайте выступил с заявлением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить клуб от участия в Лиге Европы.

    Кшиштоф Пентек
    Кшиштоф Пентек

    «Нынешний акционер вступил во владение "Миланом" в июле 2018 года, унаследовав внушительные убытки после того, как предыдущий собственник клуба не выполнил свои долговые обязательства.

    Названные убытки и связанное с этим нарушение правил финансового фейр-плей привели к санкциям со стороны УЕФА. Несмотря на печальный факт, что наши болельщики не увидят команду в еврокубках в следующем сезоне, клуб признает и уважает ФФП.

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    • Клуб признает, что у него нет другого выбора, кроме как принять санкции, поскольку стремится к полному соблюдению этих правил», — говорится в заявлении. 0

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